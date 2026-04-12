Davutoğlu'ndan Netanyahu'ya Sert Yanıt

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soykırımın gölgesinde siyaset yapan Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hadsiz sözlerine hak ettiği cevabı bütün bir millet olarak vereceğiz! Gazze'de çocukların kanı kurumadan konuşanlar, insanlık vicdanında çoktan mahkum edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de mazlumların sarsılmaz kalesi, zalimlerin ise korkulu rüyasıdır. Ey soykırımcı Netanyahu! Döktüğün mazlum kanında boğulacağın günler yakındır!" ifadesini kullandı.