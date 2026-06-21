Davutoğlu: Türkiye Müzakerelerde Olmalı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran ile ABD arasında İsviçre'de başlayan müzakerelere ilişkin, Türkiye'nin süreç dışında kalmaması gerektiğini belirtti. Davutoğlu, "Uyarımı açık ve net şekilde yapmak istiyorum: Bölgede ve dünyada geleceğin dengelerinin şekillendiği bu dönemde süreçlerin dışında kalmayın" dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında İsviçre'de başlayan müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Davutoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uyarımı açık ve net şekilde yapmak istiyorum: Bölgede ve dünyada geleceğin dengelerinin şekillendiği bu dönemde süreçlerin dışında kalmayın! İsviçre'de başlayan İran-ABD müzakerelerindeki tablo bizim açımızdan son derece kaygı verici. Müzakerelerde Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğu dolayısıyla dört ülke bayrağı birlikte yer alıyor. Pakistan ve Katar bizim en yakın dostlarımız. Onları tebrik ederken bölgeyi yeniden şekillendirecek bu masada NATO zirvesi öncesinde İran'ın tek NATO komşusu olan Türkiye'nin yer almaması sıradan cümlelerle geçiştirilecek bir husus değil."

Daha önce bize diplomatik nezaket içeren teşekkür açıklaması yapılmış olması bu eksikliği telafi edemez. 2010 yılındaki Tahran anlaşması başta olmak üzere 2006 ile nükleer anlaşmanın imzalandığı 2016 yılına kadar İran-ABD ve İran-P5+1 görüşmelerinin tümü ya İstanbul'da yapılmış ya da doğrudan Türkiye'nin arabuluculuğu ile gerçekleştirilmişti. Kimse savaşın dışında kaldık diye avunmasın; Pakistan da savaşın dışında kaldı ama dünyanın yükselen diplomatik gücü konumunda masada. Bu sürecin dışında kalınmasının en önemli nedenlerinden birisi Trump'ı üzmemek adına takınılan çekingen tavır ve dil.

Şimdi, Trump İran ile görüşerek bölgeyi yeniden şekillendireceğini söylüyor, bölgeyle ilgili iddialı projelerden bahsediyor ama masada bizi görmek de istemiyor! Geçen hafta yapılan G7 zirvesine bölgeden Mısır ve Katar başta olmak üzere Güney Kore'den Kenya'ya kadar ülkelerin davet edilip bir ay sonra NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olan Türkiye'nin davet edilmemesi de bu süreç dışı kalma tablosunu tamamlar nitelikte. Ankara NATO zirvesi öncesinde bu kritik tabloyu ciddiyetle masaya yatırmalı ve gecikmeden gereken tedbirleri almalıdır."