Davutoğlu: Türkiye Müzakerelerde Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu: Türkiye Müzakerelerde Olmalı

21.06.2026 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Davutoğlu, İran-ABD müzakerelerinde Türkiye'nin süreç dışında kalmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran ile ABD arasında İsviçre'de başlayan müzakerelere ilişkin, Türkiye'nin süreç dışında kalmaması gerektiğini belirtti. Davutoğlu, "Uyarımı açık ve net şekilde yapmak istiyorum: Bölgede ve dünyada geleceğin dengelerinin şekillendiği bu dönemde süreçlerin dışında kalmayın" dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında İsviçre'de başlayan müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Davutoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uyarımı açık ve net şekilde yapmak istiyorum: Bölgede ve dünyada geleceğin dengelerinin şekillendiği bu dönemde süreçlerin dışında kalmayın! İsviçre'de başlayan İran-ABD müzakerelerindeki tablo bizim açımızdan son derece kaygı verici. Müzakerelerde Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğu dolayısıyla dört ülke bayrağı birlikte yer alıyor. Pakistan ve Katar bizim en yakın dostlarımız. Onları tebrik ederken bölgeyi yeniden şekillendirecek bu masada NATO zirvesi öncesinde İran'ın tek NATO komşusu olan Türkiye'nin yer almaması sıradan cümlelerle geçiştirilecek bir husus değil."

Daha önce bize diplomatik nezaket içeren teşekkür açıklaması yapılmış olması bu eksikliği telafi edemez. 2010 yılındaki Tahran anlaşması başta olmak üzere 2006 ile nükleer anlaşmanın imzalandığı 2016 yılına kadar İran-ABD ve İran-P5+1 görüşmelerinin tümü ya İstanbul'da yapılmış ya da doğrudan Türkiye'nin arabuluculuğu ile gerçekleştirilmişti. Kimse savaşın dışında kaldık diye avunmasın; Pakistan da savaşın dışında kaldı ama dünyanın yükselen diplomatik gücü konumunda masada. Bu sürecin dışında kalınmasının en önemli nedenlerinden birisi Trump'ı üzmemek adına takınılan çekingen tavır ve dil.

Şimdi, Trump İran ile görüşerek bölgeyi yeniden şekillendireceğini söylüyor, bölgeyle ilgili iddialı projelerden bahsediyor ama masada bizi görmek de istemiyor! Geçen hafta yapılan G7 zirvesine bölgeden Mısır ve Katar başta olmak üzere Güney Kore'den Kenya'ya kadar ülkelerin davet edilip bir ay sonra NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olan Türkiye'nin davet edilmemesi de bu süreç dışı kalma tablosunu tamamlar nitelikte. Ankara NATO zirvesi öncesinde bu kritik tabloyu ciddiyetle masaya yatırmalı ve gecikmeden gereken tedbirleri almalıdır."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Türkiye Müzakerelerde Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı En son bayılınca sınava giremedi YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi
Montella veda konuşması yaptı mı Kerem Aktürkoğlu yanıtladı Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

22:41
Cengiz Ünder’e sevindirici haber
Cengiz Ünder'e sevindirici haber
21:53
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
21:36
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
21:12
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 22:54:20. #7.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Türkiye Müzakerelerde Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.