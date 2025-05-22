Davutoğlu ve Barzani'den Bölgesel Görüşme

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Heyetlerle birlikte yapılan ortak görüşmeye ilişkin Gelecek Partisi X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, IKBY Başkanı Sayın Neçirvan Barzani ile Irak Başkanlık Ofisi'nde bir araya gelerek bölgesel konuları ele almıştır." denildi.