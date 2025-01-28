Güncel

Uğur Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı serinin ikinci filmi "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat üstleniyor.

Filme ilişkin düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Uğur Bayraktar, izleyicilerin "Dayı" karakterini çok sevdiğini vurgulayarak, "Bu sevginin karşılığını nasıl öderiz diye düşündüm. Herkesin beğeneceği, onların sevgisine layık olabilecek güzel bir senaryo çıkarırsam bunu başarırım dedim. Bu hedefle uzun bir süre senaryo çalıştık. Eşim de destek oldu ve film sürecine geçtik. Çok değerli oyuncuları kadromuza kattık. Yazarken de nerdeyse bütün karakterler kafamda belliydi." dedi.

Gelecek hafta filmin galasının gerçekleşeceğini belirten Uğur Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ben Türk sinemasında heyecan yaratacak bir iş geleceğine inanıyorum. Heyecanlıyım. Devamı nereye gider onu seyirci belirleyecek. İkinci filmde ilk filmi devam ettirmek değil de bu adam ne yapmış denilecek. Türkiye'ye damga vuracak bir iş yapmak istedim. Mütevazı olamayacağım. Önümüzdeki hafta herkes görecek inşallah."

Ufuk Bayraktar da senaryoyu okuduğunda çok heyecanlandığını dile getirerek, "Duygusal tarafı da aksiyon tarafı da devasa görünüyordu. Abime inanıyordum. Birinci filmde zaten bunu göstermişti. Filmin fragmanında çok aksiyon olduğu için 'Drama göremeyecek miyiz?' diye yorumlar gördüm. Fragmanda çok aksiyon görmüş olabilirsiniz. O aksiyonun üstünde çok ağır bir dram da var." diye konuştu.

İki film arasındaki farka da değinen Ufuk Bayraktar, "Merdiveni çıkan bir adamın ayak kaslarının güçlenmesinin son basamakta ne hale geleceğini görüyoruz. İlk filmde abimle çalışırken daha çok zorlanmıştım. Bunda aklım başıma geldi, teslim oldum." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanların beklentilerini karşılayacak bir iş oldu"

Ece Bayraktar, filmin hazırlık sürecinin zorlu geçtiğini söyleyerek, "İnsanların beklentilerini karşılayacak bir iş oldu. Uğur'u evde sürekli kendi kendine konuşan senaryo üreten bir halde bulduğumda, 'Gel otur şöyle.' dedim ve kendimi içinde buldum. Filme bu şekilde dahil oldum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yıldıray Şahinler, filmde kısa bir rolü olduğunu aktararak, "Uğur'un karaktere ve bana inancı kandırdı beni. Sinema yönetmeninin heyecanı başka şeye benzemiyor. Kendi kafasının içinde yarattığı dünyayı ifade ederken duyduğu heyecan, oyuncuya da heyecan veriyor. Sinemada başka bir şey var. Bazen bir film seyredersiniz ve bir tek an sizi bütün bir film kadar yakalayabilir. Ben de buna inandım." dedi.

Oyuncu Umut Oğuz, teklif geldikten sonra ilk filmi izlediğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Ufuk ile tanışıyorduk dolayısıyla Uğur Bayraktar ile çalışmanın kolay olacağını düşünüyordum. Özgür ve üretken bir oyuncunun, ne istediğini bilen bir yönetmenle çalışması çok zor. Ben zannettim ki Uğur bana gıcık ama Ufuk dedi ki ben geceleri uyuyamıyorum. Hem yazar hem yönetmen olduğu için tek çare kalıyor, teslim olmak. Bu bizim işimizi kolaylaştıran bir şey. Biz genelde tırnaklarımızla arayıp buluyoruz ama Uğur ne istediğini biliyordu."

Oyuncu Ergül Miray Şahin, gurur duyduğu bir iş olduğunu dile getirerek, "Artık hız çağındayız. Hepimiz bundan faydalanıyoruz ya da muzdaribiz. Her şeyin hızla, ince eleyip sık dokumadan üretildiği ve ne yazık ki bir karşılık bulduğu bu çağda, obsesiflik derecesinde takıntılı bir şekilde işini severek ve dikkat ederek yapan yönetmenle çalışmak çok keyifliydi. O kişinin işine kıymet vermesi, herkese sirayet ediyor." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Recep Çavdar da bu işin içinde olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İlk filmde de çalıştım. Ben bu sürece sadece oyuncu olarak değil Uğur abinin yakını olarak da şahit oldum. Balık baştan kokar. Sette herkes onun gözünün içine bakar. Ekip de Uğur abiye göre şekillendi. Ben başarılı bir iş geleceğine inanıyorum." dedi.

Oyuncu Kadir Toprak Karaman ise film için yaptığı ilk telefon konuşmasında çok heyecanlandığını ve projede yer almak istediğini kaydederek, "Yüz yüze görüştüğümüzde de Uğur hocanın projeye inancı ve projenin büyüklüğü beni çok mutlu etti. Harika bir set ekibi vardı. Ben o inanmışlığın ve özverinin seyirciye geçeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Reha Özcan, Cem Özer, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şenol Önder, Emre Ertunç, Selim Güler, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carrol, Scott Wells ve Michel Qissi yer alıyor.