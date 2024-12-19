Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı serinin ikinci filmi "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şenol Önder, Emre Ertunç, Selim Güler, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carrol, Scott Wells ve Michel Qissi yer alıyor.
Senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı filmin afişi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
Son Dakika › Güncel › Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi Vizyona Girecek - Son Dakika
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