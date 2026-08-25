Dazuo Köyü'nde Balıkçılık Geleneği
Fujian'daki Dazuo köyü, geleneklerini yaşatmak için ağ örme ve fotoğrafçılık etkinlikleri düzenliyor.
FUZHOU, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine bağlı Dazuo köyünde balıkçılık ağı ören insanlar, 17 Ağustos 2026.
Üç tarafı denizlerle çevrili Dazuo köyü, son yıllarda yerel gelenekleri yaşatmak ve turistleri bölgeye çekmek amacıyla ağ örme ve seyahat fotoğrafçılığı gibi etkinlikler düzenlemeye başladı. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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