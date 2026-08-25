Dazuo Köyü'nde Balıkçılık Geleneği

FUZHOU, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine bağlı Dazuo köyünde balıkçılık ağı ören insanlar, 17 Ağustos 2026.

Üç tarafı denizlerle çevrili Dazuo köyü, son yıllarda yerel gelenekleri yaşatmak ve turistleri bölgeye çekmek amacıyla ağ örme ve seyahat fotoğrafçılığı gibi etkinlikler düzenlemeye başladı. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)