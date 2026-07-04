Diyarbakır'da Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı

04.07.2026 13:40  Güncelleme: 15:04
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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda, yerel yönetimlerin ekonomi politikaları ve alternatif ekonomik modeller tartışıldı. Çalıştayda kadın özgürlükçü ekonomi, kent yoksulluğu ve dayanışma ağları gibi konular ele alındı.

(DİYARBAKIR) - Demokratik Bölgeler Partisi tarafından Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı'nda yerel yönetimlerin ekonomi politikalarındaki vizyonu ile alternatif ekonomik modeller tartışıldı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Sezai Karakoç Kültür Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı'na, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun'un yanı sıra DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, milletvekilleri ile ilçe belediye eş başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, yerel yönetimlerin ekonomi politikalarındaki vizyonu ile alternatif ekonomik modeller kapsamlı şekilde ele alındı.

Çalıştayın ilk gününde, "Demokratik Komünal Ekonomi", "Kadın Özgürlükçü Ekonomi Perspektifi", "Kent Yoksulluğu ve Dayanışma Ağları" ile "Dayanışma Ekonomi Deneyimleri ve Uygulanabilir Model Tartışmaları" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci gününde ise pratik çözüm önerileri, yapısal reform arayışları ve geleceğe yönelik stratejik planlamalar ele alınacak.

Çalıştayın sonuç bölümünde ise "Demokratik Komünal Ekonomi Uygulamaları İçin Yol Haritası" oluşturulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı - Son Dakika

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