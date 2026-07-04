Diyarbakır'da Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı

(DİYARBAKIR) - Demokratik Bölgeler Partisi tarafından Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı'nda yerel yönetimlerin ekonomi politikalarındaki vizyonu ile alternatif ekonomik modeller tartışıldı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Sezai Karakoç Kültür Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı'na, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun'un yanı sıra DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, milletvekilleri ile ilçe belediye eş başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, yerel yönetimlerin ekonomi politikalarındaki vizyonu ile alternatif ekonomik modeller kapsamlı şekilde ele alındı.

Çalıştayın ilk gününde, "Demokratik Komünal Ekonomi", "Kadın Özgürlükçü Ekonomi Perspektifi", "Kent Yoksulluğu ve Dayanışma Ağları" ile "Dayanışma Ekonomi Deneyimleri ve Uygulanabilir Model Tartışmaları" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci gününde ise pratik çözüm önerileri, yapısal reform arayışları ve geleceğe yönelik stratejik planlamalar ele alınacak.

Çalıştayın sonuç bölümünde ise "Demokratik Komünal Ekonomi Uygulamaları İçin Yol Haritası" oluşturulacak.