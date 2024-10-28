DÇSO'dan 29 Ekim'de Konser

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Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Doğuş Holding binasında genç müzisyenlerin bir araya geldiği provanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan, orkestranın genel müzik direktörü, şef Rengim Gökmen, Türkiye'deki pek çok konservatuvardan gencin, 2006'da kurulan orkestrada yer aldığını söyledi.

Müzik ve çalgı gibi fiziksel beceriye dayalı eğitimlerin küçük yaşlarda başladığını dile getiren Gökmen, genç müzisyenleri orkestrada bir araya getirerek, onlara sosyal bir ortam sağlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.

Prof. Gökmen, konserin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilmesi nedeniyle çok özel olduğuna işaret ederek, "Galataport'ta olması önemli. Benim tabirimle biraz dünyanın kesiştiği noktada bir konser yapıyoruz, Avrupa ve Asya kıtalarının buluştuğu noktada ve muazzam bir manzara önünde." şeklinde konuştu.

"DÇSO, Türkiye'nin yabancı olmadığı bir orkestra"

DÇSO'nun yurt dışında ve Türkiye'nin birçok kentinde konserler verdiğini vurgulayan Gökmen, "Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Türkiye'nin yabancı olmadığı bir orkestra. Dünyanın büyük orkestralarında, orkestramızda yetişmiş, burada bulunmuş, bu ortamı solumuş çocuklar var." dedi.

Gökmen, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki konservatuvarlarda eğitim gören, orkestrada çalabilecek düzeyde ve hocalarının muvafakatname verdiği çocukları DÇSO'ya aldıklarını aktardı.

Orkestranın bu yılki mevcudunun 140'ın üzerinde olduğunun altını çizen Gökmen, 29 Ekim'de yapılacak konserde, 88 gencin sahneye çıkacağını belirtti.

Rengim Gökmen, konserde kolay dinlenip anlaşılabilen klasik müzik eserleriyle türkülerin de seslendirileceğini kaydederek, "Galataport'ta yaptığımız açık hava konserlerimizi biraz kitlesel beğeniye açık yapıyoruz. Yani popüler olmak istiyoruz ama popülist olmak istemeden ikisinin arasındaki çizgide durarak." değerlendirmesinde bulundu.

DÇSO, konserde klasik Batı müziği eserleri ile marşların yer aldığı bir repertuvarı yorumlayacak. Topluluğa, Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Görkem Ezgi Yıldırım ile Ezgi Karakaya eşlik edecek.

Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda 29 Ekim'de, 14.00 ve 16.30'da düzenlenecek konserler, halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.