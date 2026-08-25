DEAŞ'a Finansman Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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DEAŞ'a Finansman Operasyonu: 14 Gözaltı

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İstanbul merkezli operasyonda DEAŞ'ın finansal yapılanmasına yönelik 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde öldürülen örgüt mensuplarına finansman sağladığı ve örgüt adına para topladığı belirlenen Serdar Soylu ile para transferi gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler takibe alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye yönelik, İstanbul'da 17 ve Kocaeli, Adana ile Adıyaman'da 1'er olmak üzere 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'a Finansman Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

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