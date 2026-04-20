DEAŞ'a Yönelik 24 İlde Operasyon: 90 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlar neticesinde, DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 90 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçenler tebrik edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?