DEAŞ'a Yönelik 39 İl'de Büyük Operasyon - Son Dakika
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DEAŞ'a Yönelik 39 İl'de Büyük Operasyon

06.06.2026 11:55
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İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheliyi yakaladı.

İçişleri Bakanlığı, 39 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde operasyon düzenlendi.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova, Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 361 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ile finansal varlıklar ele geçirildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'a Yönelik 39 İl'de Büyük Operasyon - Son Dakika

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