Gürz-10 Operasyonlarında 119 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gürz-10 Operasyonlarında 119 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde gerçekleştirilen 'Gürz-10' operasyonlarında 119 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

30.08.2024 08:46
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde düzenlenen "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 ilde 5 günde "Gürz-10" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürz-10 Operasyonlarında 119 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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