DEAŞ Bombacısı İstanbul\'da Yakalandı

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İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün bombacısı olduğu tespit edilen O.M. gözaltına alındı. O.M.'nin 2016'da Irak'ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösterdiği öğrenilirken bu döneme ait videoları da ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarda örgüt için Irak'ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösteren M.O.'nun İstanbul'da olduğu belirlendi. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından M.O.'nun kaldığı adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.M.O.'nun örgüt içerisinde bulunduğu dönemlere ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde M.O.'nun patlayıcıların yanında Arapça konuştuğu anlar yer alıyor.