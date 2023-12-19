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DEAŞ Finansmanı Sağlayan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Finansmanı Sağlayan 6 Kişi Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 6 kişi operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DEAŞ Finansmanı Sağlayan 6 Kişi Yakalandı
19.12.2023 - 10:55,
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İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgüte para kaynağı sağladıkları belirlenen 6 kişiye yönelik bu sabah çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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