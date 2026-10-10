DEAŞ'ın 2015'teki Ankara Garı saldırısında ölen 101 kişi 11. yılında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEAŞ'ın 2015'teki Ankara Garı saldırısında ölen 101 kişi 11. yılında anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEAŞ\'ın 2015\'teki Ankara Garı saldırısında ölen 101 kişi 11. yılında anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEAŞ mensubu iki canlı bombanın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 101 kişi, saldırının 11. yılında anıldı. Yakınlar ve sivil toplum kuruluşları anıta kırmızı karanfil koydu; programa Özgür Özel ve Tülay Hatimoğulları da katıldı.

Terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki grup, saldırının 11. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı için Ankara Garı önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankartları açtı.

Yakınlarını kaybedenler tarafından 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı'na kırmızı karanfil konuldu.

Programa, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Ankara Garı saldırısı

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için bir araya gelenler Ankara Garı önünde toplanmış, saat 10.04'te, 3 saniye arayla iki canlı bombanın kendini patlatması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 101 kişi hayatını kaybetmiş, 391 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Özgür ÖzelPolitikaGüncelAnkaraTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri 7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
12:28
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 13:16:45. #.0.2#
SON DAKİKA: DEAŞ'ın 2015'teki Ankara Garı saldırısında ölen 101 kişi 11. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei