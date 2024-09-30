DEAŞ Karşıtı Koalisyon Toplandı

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ABD'nin ev sahipliğinde Washington'da gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısında DEAŞ'ın bölgede yeniden tehdit haline gelmemesi için tedbirler ele alındı.

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı, Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açılış konuşmasında, bölgede artan gerilime işaret ederek DEAŞ'ın bu ortamdan faydalanıp yeniden bir tehdit haline gelmemesi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Blinken, "Şu an Orta Doğu'da büyük bir istikrarsızlık dönemi. DEAŞ gibi aşırılıkçı örgütlerin bölgedeki çatışmaları kendi faydalarına göre kullanmalarını önlemek için özellikle Irak ve Suriye'de güvenlik ve istikrarı artırmaya yönelik çabalarımızı her zamankinden daha fazla güçlendirmemiz önemli." dedi.

Irak'taki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin görevinin gelecek yıl sona ereceği sürecine de değinen Blinken, bu konuda Irak yönetimiyle yakın çalıştıklarını belirtti.

Blinken ayrıca, Suriye'de "terörle mücadele çabalarının ihtiyaç süresince devam edeceğini" söyledi.

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, toplantının basına kapalı bölümünde Ankara'nın terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konularındaki önceliklerini anlattı.