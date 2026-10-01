DEAŞ'la mücadele koalisyonu toplandı, Irak ve Suriye için mali taahhütler açıklandı

İtalya ve ABD'nin eş başkanlığında terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısı Roma'da yapıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İtalya ve ABD'nin eş başkanlığında, uluslararası toplumun DEAŞ'ın terör tehdidine karşı mücadelesini yeniden güçlendirmek amacıyla DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu toplantısı gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya, İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Cecilia Piccioni ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın başkanlık ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı sırasında, yerinden edilmiş halklara destek sağlamak amacıyla Suriye ve Irak hükümetlerinin kapasitesini güçlendirmeye yönelik yeni mali taahhütler açıklandı. Delegeler ayrıca Irak ve Suriye'de terörle mücadele ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları destekleyen uluslararası bağışçılar arasında koordinasyonu iyileştirmenin yollarını da ele aldı."

Bakanlık açıklamasında görüşlerine yer verilen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü toplantı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratmak ve terörizmin her türüyle mücadele etmek konusundaki güçlü ortak taahhüdümüzü teyit etti. DEAŞ'ın yeniden güçlenmesini engellemeli, vatandaşlarımızın güvenliğini garanti altına almalı ve insan kaçakçılığı ve düzensiz göç akışlarını kontrol altına alarak bölgede istikrarı sağlamalıyız. İtalya ve ABD, bu çabada temel ortaklardır. Bilgi paylaşımı yaparak ve uluslararası terörizme karşı işbirliğimizi giderek daha da güçlendirerek yan yana çalışmaya devam edeceğiz."