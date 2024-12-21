DEAŞ Operasyonunda 4 Tutuklama

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(İSTANBUL)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 19 şahıstan 4'ünün tutuklandığını" bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sayfasından yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda; çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan 19 şahıstan 1'i adli makamlarca serbest bırakılırken, 14 şahıs sınır dışı işlemleri için ilgili birime teslim edilmiş, 4 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."