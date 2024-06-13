DEAŞ, Suriye'de Esed rejimine saldırdı: 6 asker öldü - Son Dakika
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DEAŞ, Suriye'de Esed rejimine saldırdı: 6 asker öldü

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Humus ile Rakka illerinde Beşşar Esed rejimi ordusuna düzenlediği saldırılarda en az 6 asker öldü, 10'dan fazla asker yaralandı. DEAŞ'ın bölgedeki varlığı ise hücre yapılanması şeklinde devam ediyor.

13.06.2024 11:35
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Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin Humus ile Rakka illerinde Beşşar Esed rejimi ordusuna düzenlediği saldırılarda en az 6 asker öldü, 10'dan fazla asker yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'lı teröristler, dün Humus ile Rakka illerinde çöl bölgesinde Esed rejimi ordusuna yönelik iki saldırı düzenledi.

Humus'un Cub Cirah köyü ile Rakka'nın Rasafa çöl bölgesinde düzenlenen saldırılarda en az 6 asker öldü, 10'dan fazla asker yaralandı.

Rejimden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DEAŞ'ın bölgedeki varlığı

Suriye'de büyük ölçüde etkisini kaybeden DEAŞ, Rakka, Humus, Dera, Süveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde, hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Terör örgütü, zaman zaman vur kaç taktiğiyle Esed rejimi ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.

Kaynak: AA

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