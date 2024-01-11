DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri İstanbul\'da Yakalandı

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.