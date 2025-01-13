DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 13 Tutuklama - Son Dakika
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DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 13 Tutuklama

DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 13 Tutuklama

Manisa merkezli düzenlenen 'Gürz-38' operasyonunda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında silah ve yasaklı yayınlara el konuldu.

13.01.2025 16:35  Güncelleme: 16:39
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Manisa merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 13 şüphelinin tutuklandığı 'Gürz-38' operasyonlarına ilişkin detaylarda ortaya çıktı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifresinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüt adına silah temin ederek eylem ve faaliyetlerde bulunan, bulunacak olan kişilere yönelik geçen yıl 23 Eylül'de 7 yasaklı yayın, 31 Ekim'de ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyet gösteren kişilerin uzun namlulu silah temin arayışı içerisinde oldukları yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda, 08 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet AK-47 makineli tüfek, 1 makineli tabanca, 32 adet 7,62 mm dolu fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün sabah saatlerinde Manisa'nın Salihli ilçesinde 18 şüpheli, devam eden çalışmalarda Adana ve İzmir'de toplam 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 23 şüphelinin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 5 av tüfeği, 74 fişek, çok sayıda hakkında toplatma kararı bulunan kitap ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin tamamı polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 13 Tutuklama - Son Dakika

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