DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 70 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde 'Kahramanlar-40' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan ve bugün tamamlanan operasyonlarda Adana, Ankara, Bursa, Çorum, Denizli, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Uşak, Şanlıurfa, Yalova ve Erzincan'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten toplam 70 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, çok miktarda para, çok sayıda havale dekontu, havale kayıtlarının tutulduğu defter ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.