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DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu R.A. isimli hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Aynı zamanda hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan da aranan zanlının yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
26.12.2023 - 14:03,  Güncelleme: 14:23
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Kahramanmaraş'ta DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.A. (26) yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: AA
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