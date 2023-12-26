DEAŞ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.A. (26) yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
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