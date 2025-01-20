DEAŞ Üyesi Gaziantep'te Tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen DEAŞ üyesi M.C'yi saklandığı adreste yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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