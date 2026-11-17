Klasik Türk musikisinin önemli bestekarlarından Hammamizade İsmail Dede Efendi, vefatının 180. yılında Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenen programla anıldı.

"Bir Muhteşem Güneş: Dede Efendi" başlıklı programda, bestekarın musikideki yeri, eserleri ve Osmanlı musiki tarihine katkıları ele alındı.

Programda müzik tarihçileri Cem Behar ve Bülent Aksoy konuşmacı olarak yer aldı.

Birol Yayla, Taner Sayacıoğlu, Yasemin Şehnaz Ayan, Neval Yaşasın ve Hüseyin Kıyak Dede Efendi'nin eserlerinden örnekler seslendirdi.

Programın icracılarından Hüseyin Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dede Efendi'nin Yenikapı Mevlevihanesi'nde uzun süre bulunması dolayısıyla anma programının Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Zeytinburnu Belediyesinin kültür yayınları arasında Dede Efendi'ye ilişkin bilgilerin de yer aldığı "Defter-i Dervişan" ile "Şeyh Galip Mecmuası"nın bulunduğunu aktaran Kıyak, anma programıyla belediyenin Dede Efendi'ye yönelik kültür çalışmalarına bir yenisini eklediğini ifade etti.

"Türk musiki tarihinin en önemli bestecisi"

Müzik tarihçisi Cem Behar ise Dede Efendi'nin Türk musiki tarihindeki belirleyici konumuna dikkati çekerek, "Dede Efendi, Türk musiki tarihinin hiçbir kuşku yok ki en önemli bestecisidir. Sadece bir isim olmakla yetinmez. Hem yaptığı müzik türleri hem kullandığı makamlar hem de melodi ve nağme yaratış biçimleri açısından müstesna bir yere sahiptir. Müzik tarihindeki temel kişiliğinin vurgulanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Müzik tarihçisi Bülent Aksoy da Dede Efendi'nin Osmanlı Türk musikisinin en büyük bestekarı olduğunu belirterek, "Dede Efendi, Osmanlı Türk musikisinin en büyük bestekarı. 19. yüzyılda Osmanlı musikisi en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Dede Efendi ve onun öğrencilerinin çalışmalarıyla Türk musikisinde bir dönüm noktası yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Dede Efendi'nin bestekarlığının yanı sıra eski eserlerin günümüze aktarılmasında da önemli rol üstlendiğini vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Eski repertuvarı çok iyi biliyordu. Öğrencilerine bunları öğreterek bugün zevkle dinlediğimiz eserlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Birkaç cümleye sığdırılamayacak bir musiki insanı. Hakkında uzun uzun konuşmak, yazmak gerekir. Biz de bize ayrılan süre içinde bu yönünü değerlendirmeye çalışacağız."

Dede Efendi hakkında

9 Ocak 1778'de İstanbul'da dünyaya gelen Dede Efendi, Türk klasik musikisinin önde gelen bestekarları arasında yer alıyor.

Küçük yaşlarda musiki eğitimine başlayan Dede Efendi, Yenikapı Mevlevihanesi'ne intisap ederek çilesini tamamladı ve "Dede" unvanını aldı. III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde saray çevresinde tanınan bestekar, dini ve din dışı formlarda çok sayıda eser besteledi.

Musiki alanında önemli isimler yetiştiren Dede Efendi, 1846'da hac ibadeti için gittiği Mekke'de koleraya yakalanarak hayatını kaybetti.