Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri töreninde, bilim, kültür, sanat ve spor kategorilerinde önemli işlere imza atmış isimlere ödüller verildi. Törende, Prof. Dr. Kazim Şahin, Recai Purutoğlu, Mehmet Tahir İkiler ve Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu ödül aldı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Dede Korkut'un Türk dünyasına miras bıraktığı edebi hazinenin aynı zamanda bir bilim, kültür, sanat ve spor külliyatını da içerdiğini belirtti.

23.05.2024 10:03
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Bayburt Üniversitesince Dede Korkut'un değer mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri 7. kez sahiplerini buldu.

Üniversitenin Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, bilim, kültür, sanat ve spor kategorilerinde ülke genelinde önemli işlere imza atmış dört isme ödül verildi.

Bilim kategorisinde çağın en önemli sürdürülebilir kalkınma sorunları arasında yer alan beslenme ve beslenme kaynaklı hastalıklar alanındaki çığır açıcı bilimsel çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Kazim Şahin, kültür kategorisinde Bayburt'ta asırlardır sürdürülen ahilik geleneğini örnek kişiliğinde yaşatması ve bir ahi ocağı olan puruthaneyle kültür mirasını yeni nesillere aktarması dolayısıyla Recai Purutoğlu, sanat kategorisinde Anadolu'daki kadim Türk geleneğinin en önemli kültür-sanat mirasları arasında yer alan meddahlığı çağdaş yorumlarla yaşatan sanat yaklaşımı ve kültürel değerleri yeni nesillere aktarması dolayısıyla Mehmet Tahir İkiler ve spor kategorisinde güreş disiplininin dünyaya bir Türk geleneksel sporu olarak tanıtılmasında sarf ettiği profesyonel emekler ve Türkiye'nin güreş sporunun birikimlerini temsil ettiği Dünya Güreş Birliğindeki üstün başarıları dolayısıyla Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu ödül aldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Dede Korkut'un Türk dünyasına miras bıraktığı edebi hazinenin aynı zamanda bir bilim, kültür, sanat ve spor külliyatını da içerdiğini söyledi.

Türkmen, bu külliyatın gelişimine adanmış kolektif bir emek olan Bayburt Üniversitesinin de çağın ötesini hedeflediğini belirtti.

Kentle özdeşleşen Dede Korkut ismini Valilik ve Belediyenin yanı sıra üniversitenin de yaşattığına dikkati çeken Türkmen, şunları kaydetti:

"Dede Korkut hikayelerindeki miras bizim tarihimizin en önemli kayıtlı kültür mirası. Dede Korkut hikayelerinde kültürümüze dair çok önemli anlatılar bulunuyor. Tabii bizim bu tür hazinelere sahip çıkmamız üniversitemiz açısından da önemli sorumluluklardan bir tanesi. Her ne kadar üniversitemizin ismi olmasa da kampüsümüzde Dede Korkut'un ismini yaşatıyoruz. Yine Dede Korkut Araştırma ve Uygulama Merkezine de üniversitemiz ev sahipliği yapıyor. Bu etkinliklerde de Dede Korkut'a ev sahipliği yapmaya hem de etkinliklerimizi bir marka değere dönüştürmeye gayret ediyoruz."

Törene, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin ardından Prof. Dr. Kazim Şahin tarafından "Bilimde Başarının Sırları" adlı söyleşi yapıldı.

Kaynak: AA

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