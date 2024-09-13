Dede Semiz'in Güzel Türküleri - Son Dakika
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Dede Semiz'in Güzel Türküleri

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92 yaşındaki Dede Semiz, huzurevinde misafirlere güzel sesiyle türkü söylüyor.

13.09.2024 18:50
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Huzurevi'nin yanık sesli Semiz dedesi

ARDAHAN - Ardahan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşayan 92 yaşındaki Dede Semiz dede güzel sesiyle kendilerini ziyaret eden misafirlerin kulakların pasını siliyor.

Yaklaşık 2 yıldır Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan 2 çocuk babası 92 yaşındaki Dede Semiz'in her ihtiyacı eksiksiz bir biçimde görevliler tarafından karşılanıyor. 1980 yılında eşini, oğullarından birini de 1999 yılında kaybeden Dede Semiz, ilk önce Bayburt Huzurevine yerleşmiş. Bayburt Huzurevinin tadilata girmesi nedeniyle 2022 tarihinde Ardahan Huzurevine nakli yapılan Dede Semiz, buradan memnun olduğu için de iki yıldır Ardahan Huzurevinde kalmakta. Dede Semiz, duygularını, özlemini, sıkıntılarını çocukluğundan beri söylediği türkülerle anlatıyor. Özellikle huzurevini ziyaret eden misafirlere güzel sesiyle kulakların pasını siliyor.

92 yaşındaki Dede Semiz'i Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya kaldığı odasında ziyaret etti. Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Semiz, Çetinkaya'ya güzel sesiyle türkü seslendirdi.

Mahmut Çetinkaya da karşılamada duyduğu memnuniyeti ifade ederek dedenin sesinden etkilendiğini söyledi. Dede Semiz ile Çetinkaya'nın ziyarete ilişkin videosu kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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