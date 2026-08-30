Dedebağ Keşkek Hayrı'nda 5 Ton İkram - Son Dakika
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Dedebağ Keşkek Hayrı'nda 5 Ton İkram

Dedebağ Keşkek Hayrı\'nda 5 Ton İkram
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Karacasu'da 744. Dedebağ Keşkek Hayrı'nda 5 ton keşkek ikram edildi, Kur'an okundu, dua edildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen "Dedebağ Keşkek Hayrı"nda vatandaşlara yaklaşık 5 ton keşkek ikram edildi.

Karacasu Belediyesi'nin öncülüğünde Cuma Mahallesi sakinleri tarafından Dedebağ mevkisinde gerçekleştirilen hayır için 1200 kilogram et ve 1200 kilogram buğday kullanılarak keşkek hazırlandı.

Dev kazanlarda pişirilen yaklaşık 5 ton keşkek, programa katılan vatandaşlara ikram edildi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dedebağ Keşkek Hayrı'nda 5 Ton İkram - Son Dakika

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