Define ararken toprak kayması: Bir ölü

09.04.2026 23:39
Nazilli'de kaçak kazı sırasında toprak kayması sonucu Güngör Avcı hayatını kaybetti. Üç şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapıldığı sırada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Güngör Avcı (59), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup tarafından iş makinesiyle define aramak için kaçak kazı yapıldığı esnada toprak kayması sonucu Güngör Avcı, göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, göçük altında bulunan Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak, otopsi yapılması için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçak kazı olayına karışan M.A., S.D. ve kepçe operatörü A.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
Advertisement
