Define Avcıları Yakalandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kayalısu Mahallesi'nde yeraltı görüntüleme cihazıyla define aradığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgeye giden ekipler, sabah saatlerinde izinsiz kazı yapan 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Operasyonda, şüphelilerin kullandığı yeraltı görüntüleme cihazı ve 4 metal el dedektörüne el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.
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