Define Avı Yangına Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Define Avı Yangına Sebep Oldu

19.08.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Define ararken orman yangını çıkardıkları belirlenen 5 kişiye 18 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde define ararken orman yangını çıkardıkları belirlenen 5 kişi hakkında 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'Olası kastla orman yakma' suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bornova Kayadibi mevkisindeki ormanda, 10 Mayıs'ta yangın çıktı. İzmir'de yılın ilk orman yangınında alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü. Jandarma ekiplerinin yanan alanda yaptıkları incelemede, 3 metre derinliğinde bir çukur tespit etti. Yangının bu alandan başladığı değerlendirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde; bölgedeki bir minibüs, bir hafif ticari araç ve bir motosikletin yanında şüpheli 5 kişi olduğu fark edildi. Görüntülerden; şüphelilerin Arda Ş. (20), Ali Ş. (20), Efe K. (21), Ahmet Aybars Ş. (20) ve Veysel T. (40) olduğu ve bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Jandarma şüphelilerin tamamını yakaladı. Define ararken yangını çıkardıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

'3 BİN 630 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ'

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede; sanıkların fikir birliği içinde hareket ettikleri ve define bulmak niyetiyle alanda keşif yaptıkları belirtildi. Sanıkların kaçak kazı gerçekleştirdikten sonra çukuru patlayıcı madde ile patlattıkları, aynı gün suç aletleriyle olay yerinden ayrıldıkları vurgulandı. Patlamanın ardından kazılan çukurda yangın çıktığı ve yayıldığı iddianamede yer aldı. Yangın nedeniyle 7 bin 11 metrekarelik alanda, 3 bin 630 kızılçam ağacının yanarak zarar gördüğü vurgulandı. Toplanan deliller ışığında sanıklar hakkında 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'Olası kastla orman yakma' suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Orman Yangını, Güvenlik, Bornova, 3-sayfa, Güncel, Çevre, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Define Avı Yangına Sebep Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 14:10:27. #7.12#
SON DAKİKA: Define Avı Yangına Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.