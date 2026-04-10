Define Kazısında Facia: 4 Kişi Tutuklandı
Define Kazısında Facia: 4 Kişi Tutuklandı

Define Kazısında Facia: 4 Kişi Tutuklandı
10.04.2026 20:54
Nazilli'de izinsiz kazı sırasında göçükte kalan Güngör Avcı'nın ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün izinsiz kazı esnasında göçük altında kalan Güngör Avcı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İsabeyli Mahallesi'nde kazı yaparken 59 yaşındaki Güngör Avcı'nın meydana gelen göçük altında kalarak yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan R.K, S.D, A.K. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarmadaki ifadelerinde şüphelilerden R.K. ve S.D'nin bölgede define aradıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

Zanlılar A.K. ve M.A'nın ise olay yerinde su aramak amacıyla bulunduklarını ve define kazısından haberlerinin olmadığını öne sürdükleri belirtildi.

Kepçe operatörü A.K'nin göçük sonrası Avcı'yı kurtarmak amacıyla müdahalede bulunduğunu söylediği kaydedildi. A.K'nin "Tamamen iyi niyetle yardım etmek istedim. Göçük altında kaldığını öğrenince kepçeyle kazı yaptım. Böyle bir facianın yaşanacağını düşünemedim, çok üzgünüm." dediği aktarıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin, zanlıların cep telefonlarında konuya ilişkin yazışmalar tespit ettiği belirtildi.

Olay

İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkisindeki zeytinlik alanda dün, Güngör Avcı (59) ile R.K, S.D, M.A. ve kepçe operatörü A.K. iş makinesiyle kazı yaptıkları sırada toprak kayması meydana gelmişti. Toprak altında kalan Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Define Kazısında Facia: 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

