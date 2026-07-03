Hatay'ın Defne ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ü.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Antakya Çevreyolu Subaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi sağlık ekiplerince Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Defne'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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