Defne\'de Kaza: Otomobil Prefabrik İş Yerlerine Girdi

HATAY'ın Defne ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, prefabrik iş yerlerine çarptı. Otomobilin 3 iş yerinin içinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde Antakya-Samandağ yolunda seyir halindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, prefabrik çarşıya girdi. Çarşıdaki 3 iş yerinin içinden geçen otomobil, zarara neden oldu. Kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ismi açıklanmayan yaralı sürücüyü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.