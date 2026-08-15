Defne Kardeşlik Köprüsü'nden 237 bin araç geçiş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Defne Kardeşlik Köprüsü'nden 237 bin araç geçiş yaptı

Defne Kardeşlik Köprüsü\'nden 237 bin araç geçiş yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deyrizor'daki köprü son 1 ayda 237 bin 654 araç ve 7 bin 875 yayanın geçişine olanak sağladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 8 Temmuz'da Deyrizor'da kurulan Defne Kardeşlik Köprüsü'nden son 1 ayda 237 bin 654 araç ve 7 bin 875 yayanın geçiş yaptığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından 8 Temmuz 2026 tarihinde Deyrizor'da kurulan Defne Kardeşlik Köprüsü, Deyrizor Görev Gücü ve Suriye Silahlı Kuvvetleri tarafından müştereken işletiliyor. 12 Temmuz 2026 tarihinde hizmete açılan köprü, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet veriyor. Köprüden son bir ayda 237 bin 654 araç ve 7 bin 875 yaya geçiş yaptı. Açıklamada, "Defne Kardeşlik Köprüsü, bölgede ulaşımın sürekliliğine katkı sağlarken kardeşlik ve dayanışmanın da güçlü bir nişanesi olmaya devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA

Deyrizor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Defne Kardeşlik Köprüsü'nden 237 bin araç geçiş yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu’yla cezaevinde görüştü Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu'yla cezaevinde görüştü
USS Abraham Lincoln’ün yerine USS George Washington Orta Doğu’ya geliyor USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington Orta Doğu'ya geliyor
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle!

15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
14:58
İran duyurdu: 3 pilot aylardır Katar tarafından esir tutuluyor
İran duyurdu: 3 pilot aylardır Katar tarafından esir tutuluyor
14:21
CHP’li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 16:15:36. #7.12#
SON DAKİKA: Defne Kardeşlik Köprüsü'nden 237 bin araç geçiş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.