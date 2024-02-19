Değerli Konut Vergisi Beyanname Süresi 20 Şubat\'ta Doluyor

Ülke sınırları içerisinde sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenlerin, mükellef olduğu değerli konut vergisinde beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor.
Antalya Defterdarlığından yapılan açıklamada, Değerli Konut Vergisi mükelleflerinin Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2023 yılında 9 milyon 967 bin liranın üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazların 2024 yılında Değerli Konut Vergisi'ne tabi bulunduğu belirtildi.
Geçen sene bina vergi değeri 9 milyon 967 bin lira üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazın bu yıl bina vergi değerinin 12 milyon 880 bin lirayı aşması halinde maliki varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler tarafından Değerli Konut Vergisi beyannamesi verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar aktarıldı:
"Değerli Konut Vergisi Beyannamesi taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, 20 Şubat'ın sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verilerek tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir. Değerli Konut Vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların bina vergi değerinin bu yıl için 12 milyon 880 bin lirasının altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgelerle birlikte ilgili vergi dairesine bildirilecek ve bu taşınmazlar için beyanname verilmeyecektir."
Açıklamada, ayrıcı "Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, Değerli Konut Vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı ile esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisi'nden muaf tutulduğundan bu taşınmaz için de beyanname verilmeyecektir." ifadelere yer verildi.
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