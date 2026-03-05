Değirmenaltı Şelalesi'nde Büyüleyici Görüntüler - Son Dakika
Değirmenaltı Şelalesi'nde Büyüleyici Görüntüler

05.03.2026 13:20
Sivas'taki Değirmenaltı Şelalesi, karların erimesiyle coşkulu akış ve muhteşem manzaralar sunuyor.

SİVAS'ta, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Değirmenaltı Şelalesi'nde, karların erimesiyle güzel görüntüler oluştu. Coşkulu akan şelale dronla havadan görüntülendi.

Kent merkezine 53 kilometre mesafede yer alan Yıldız beldesi yakınlarındaki Değirmenaltı Şelalesi, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Saklı cennet olarak nitelendirilen şelale, özellikle bahar aylarında doğanın canlanması ve su seviyesinin artışı ile yoğun ilgi görüyor, günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor. 100 dönümlük araziyi kaplayan şelalede, doğal kaya oluşumları, mağaralar ve kaya altı sığınakları da yer alıyor. Son yılların en yüksek kar yağışının görüldüğü kentte karların erimesiyle şelaledeki su akışı önemli ölçüde arttı. Coşkun akan şelalede güzel görüntüler oluştu. Şelale dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Değirmenaltı Şelalesi'nde Büyüleyici Görüntüler
