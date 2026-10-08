Değişen dünyada elektronik izleme Antalya'da 32 ülkeden 400 katılımcıyla tartışıldı - Son Dakika
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Değişen dünyada elektronik izleme Antalya'da 32 ülkeden 400 katılımcıyla tartışıldı

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Antalya'da düzenlenen CEP 14. Elektronik İzleme Konferansı, 32 ülkeden yaklaşık 400 katılımcıyla sona erdi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, konferansın ülkemizin uluslararası görünürlüğüne katkı sağladığına inandığını söyledi.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) 14. Elektronik İzleme Konferansı sona erdi.

"Değişen Dünyada Elektronik İzleme: Algı ve Gerçeklik" temasıyla Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen konferansa, 32 ülkeden elektronik izleme alanında çalışan uzmanlar, uygulayıcılar, akademisyenler ve teknoloji alanındaki temsilciler katıldı.

Üç gün süren konferansta, elektronik izlemenin ceza adalet sistemlerindeki yeri, uygulama örnekleri, mağdur güvenliği, dijital dönüşüm, biyometrik teknolojiler, etik ilkeler ve ölçülülük gibi güncel başlıklar üzerinde duruldu.

Konferans kapsamında elektronik izlemenin şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesindeki rolü, mağdurların elektronik izlemeye ilişkin yaklaşımları, dijital çağda insan odaklı adalet anlayışı ile teknolojik yeniliklerin kurumsal ve toplumsal yapılara uyumu gibi konular da değerlendirildi.

"Organizasyon ülkemizin uluslararası görünürlüğüne katkı sağladı"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin ev sahipliğindeki konferansı başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Değişen Dünyada Elektronik İzleme: Algı ve Gerçeklik" temasıyla düzenlenen konferansta, 32 ülkeden yaklaşık 400 katılımcıyı bir araya getirdiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca elektronik izlemenin teknik boyutunun yanı sıra insan hakları, mağdur güvenliği ve insan merkezli adalet anlayışı gibi önemli başlıkları ele aldık. Türkiye'nin bu alandaki bilgi birikimini ve uygulama tecrübesini uluslararası katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduk. Bu önemli organizasyonun ülkemizin uluslararası görünürlüğüne ve elektronik izleme alanındaki kurumsal kapasitesine önemli katkılar sağladığına inanıyoruz. Denetimli serbestlik sistemimizi, teknolojiyi insan odaklı adalet anlayışıyla buluşturarak daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
TeknolojiGüvenlikAntalyaÇelebiGüncelSon Dakika

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