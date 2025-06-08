Değişim Elçileri İklim Mücadelesi İçin Bir Araya Geldi

ANKARA'da farklı üniversitelerde eğitim gören çevre gönüllüsü öğrenciler bir araya gelerek 'Değişim Elçileri' grubunu kurdu. İklim kriziyle mücadelede aktif rol üstlenmeyi hedefleyen öğrenciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na mektup yazarak, taleplerini paylaştı. Grup üyesi Sıla Güneş, "Bakanlığa yazdığımız dilekçede, iklim krizi ile mücadelede gençlik katılımını, STK'larla iş birliği yapılmasını dile getirdik" dedi.

Ankara'da farklı üniversitelerde eğitim gören çevre gönüllüsü öğrenciler, sivil toplum inisiyatifi İklim Öncüleri bünyesinde 'Değişim Elçileri' grubunu kurdu. İklim kriziyle mücadelede aktif rol üstlenmeyi hedefleyen öğrenciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na mektup yazarak, taleplerini paylaştı.

Değişim Elçileri üyesi Tolga Aziz Demirel, Türkiye'nin farklı yerlerinden bir araya gelen gençlerle bu grubu kurduklarını belirterek, "Burada amacımız iklim krizinin etkilerine karşı mücadele etmek ve bu mücadeleyi büyütürken mücadele eden kişileri bilinçlendirmek. 23 farklı şehirden okumak için Ankara'ya gelmiş gençlerden oluşuyor. ve burada amacımız yeni yapılacak İklim Kanunu ve Ulusal Katkı Beyanı ile ilgili taleplerimizi dile getirmek ve karar alıcılara bunları iletmek. Şimdiye kadar karar alıcılara ulaşabilmek içim Meclis'e gittik, orada siyasi partilerle bir araya geldik ve sonucunda İklim Kanunu'nun tekrardan düzenlenip, geri getirilmesiyle alakalı çok farklı iş birliklerimiz oldu. Bunun da işe yaradığını gördük. Sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bir açık mektubumuz oldu ve bunu CİMER'den ve PTT yoluyla ilettik. Kendilerinden de görüşme için şu anda haber bekliyoruz" dedi.

'HAK MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

Bakanlık ve diğer kurumların çalışmalarına gençleri ve kadınları dahil etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Demirel, "İklim krizi, şu anda dünyanın bütün toplumlarını derinden etkileyen bir noktada ve bununla mücadele noktasında bütün toplumlar belli bir söz veriyor ve bu sözü 2050 net sıfır emisyon hedefine göre veriyorlar. Şu anda da Ankara ekibi olarak bizim amacımız aslında Ulusal Katkı Beyanı'mızda diğer toplumların verdiği gibi bir söz vermek ve bu söz doğrultusunda da bakanlığın ve diğer kurumların bu noktada çalışmalarına gençler ve kadınların dahil olmasını sağlayarak hak mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

'BİZİ DESTEKLEDİKLERİNİ DİLE GETİRDİLER'

Değişim Elçileri üyesi Sıla Güneş ise mektuplarında belirttikleri talepleri dile getirerek, "Bakanlığa yazdığımız dilekçede, iklim krizi ile mücadelede gençlik katılımını, STK'larla iş birliği yapılmasını, Ulusal Katkı Beyanında artıştan azalım yerine mutlak azalım maddesi eklenmesini dile getirdik. Bakanlık, bize ulaştığında süreci yakından takip ettiklerini ve dilekçe için mutlu olduklarını, bizi desteklediklerini dile getirdiler. Bu noktada Kasım'da COP30 var, biz de Türkiye olarak Ulusal Katkı Beyanı'mızı burada dile getireceğiz. Ulusal Katkı Beyanı mutlak azalım olması için kasıma kadar mücadelemize, Meclis'le görüşmemize, Bakanlıkla görüşmemize devam edeceğiz. Dilekçemizi yaklaşık bir hafta öncesinde verdik ve çok hızlı bir şekilde dönüş aldık" dedi.