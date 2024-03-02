DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye'nin Afrika'da çok güzel bir algısı var - Son Dakika
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DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye'nin Afrika'da çok güzel bir algısı var

DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye\'nin Afrika\'da çok güzel bir algısı var

DEİK Başkanı Nail Olpak, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada, Türk iş insanları için Afrika'da önemli fırsatlar bulunduğunu ve Türkiye'nin Afrika'da çok iyi bir algıya sahip olduğunu belirtti. Olpak, Türkiye'nin dinamik bir ülke olduğunu ve Türk iş insanlarının yurt dışındaki faaliyetlerinin olumlu etkiler yarattığını vurguladı. Ayrıca Olpak, dünya ticaretinin ivmesinin yükselmeyeceği bir süreç yaşanacağını ve Türkiye'nin farklı bölgelere daha fazla yoğunlaşması gerektiğini ifade etti.

02.03.2024 19:47
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Afrika'da Türk iş insanları için önemli fırsatlar bulunduğunu ve bu kıtada Türkiye'nin çok iyi bir algıya sahip olduğunu belirtti.

Olpak, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

DEİK'in dünyaya yayılmış 152 iş konseyi olduğunu söyleyen Olpak, ADF'nin ticari diplomasi ve diplomasinin bir arada olduğu bir ortam olduğunu aktardı.

Olpak, forum kapsamında birçok ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüştüklerini ve bu görüşmeleri de o ülkelerin ticaret bakanlarıyla yapıyormuş gibi ikili ticaret konularını ele aldıklarını ifade etti.

ADF'ye olan ilgiye işaret eden Olpak, "Dünyanın çok farklı ülkelerinden Latin Amerika'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Avrupa'ya kadar Avrasya da dahil farklı ülkelerden bakanlar, büyükelçiler buraya gelmişlerse bu bir ilginin karşılığıdır. Sadece rica ederek yapılacak bir program olmadığını gösteriyor." dedi.

Olpak, Türkiye'nin 85 milyon nüfusa sahip dinamik bir ülke olduğunu ve inanılmaz bir potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.

Türk iş insanlarının yurt dışındaki faaliyetlerine değinen Olpak, "(Yabancı ülkeler) Türk iş adamının hızından, kalitesinden, cesaretinden hatta ben cesaret demiyorum gözü karalığından ciddi şekilde olumlu anlamda etkileniyorlar. Yani bize yapılan görüşmelerin içerisinde kendi ülkelerindeki projeleri, altyapı, üstyapı projeleri dahil olmak üzere bunları öneriyorlar. Niye öneriyor? Bizdeki o dinamizmden kendisi de faydalanabilmek istiyor ve gerçekten ciddi fırsatların olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, 2024'te dünya ticaretinin ivmesinin yükselmeyeceği bir süreç yaşanacağını ve bloklaşmamanın daha da artacağını söyledi.

Dünyanın dijital bir dönüşümden geçtiğini ve bunun ekonomik boyutları da olduğunu aktaran Olpak, bu sürece ayak uyduranların dünya kamuoyunda daha fazla söz sahibi olacağını, giremeyenlerin ise oyunun dışında kalacağını anlattı.

"Türkiye'nin Afrika'da çok güzel bir algısı var"

Olpak, dünya ticaretinde ivmenin artmamasına rağmen DEİK olarak 2024'ten ümitvar olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünyada fırsat alanları da var. Türkiye dış dünyaya baktığında özellikle Latin Amerika'yı daha fazla fırsat alanı olarak görmeli, az aktifiz. Dış ticaret açığı veriyoruz. Asya Pasifik bölgesine daha fazla yüklenmeli, dış ticaret açığını azaltmak için Avrupa'da zaten bir seviyemiz devam ediyor. Orta Doğu'da ilişkilerimiz daha iyi gidiyor. Demek ki buraya daha fazla yoğunlaşmalıyız. Bir de Afrika var. Uçsuz bucaksız bir derya. Afrika'nın en temel sorunu bakıldığı zaman istikrarsızlık filan konuşuyoruz ama onun dışında finansa erişim zorluğu var ama Türkiye'nin de algı noktasında Afrika'da çok güzel bir algısı var."

Türkiye'nin 54 Afrika ülkesinde 44 büyükelçiliğinin bulunduğunu anımsatan Olpak, DEİK'in de kıtada 48 ülkede yer aldığını, bunun da Türk iş insanları için fırsat alanı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye'nin Afrika'da çok güzel bir algısı var - Son Dakika

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