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Delhi'de Soğuk Hava Nedeniyle Okulların Tatili Uzatıldı - Son Dakika
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Delhi'de Soğuk Hava Nedeniyle Okulların Tatili Uzatıldı

Hindistan'ın başkenti Delhi'de, soğuk hava dalgası nedeniyle ilkokul seviyesine kadar olan öğrenciler için kış tatili 12 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Delhi yönetimi, devam eden soğuk hava koşulları nedeniyle okulların beş gün daha tatil olacağını duyurdu. Hindistan'ın kuzeyindeki birçok eyalet de soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunuyor.

Delhi\'de Soğuk Hava Nedeniyle Okulların Tatili Uzatıldı
08.01.2024 - 11:19,
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YENİ DELHİ, 8 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'da Delhi yerel yönetimi, soğuk hava nedeniyle başkent bölgesinde ilkokul seviyesine kadar öğrenciler için kış tatilinin 12 Ocak tarihine uzatıldığını duyurdu.

Delhi Eğitim Bakanı, Pazar günü sosyal medya üzerinden paylaştığı kısa açıklamada, "Devam eden soğuk hava koşulları nedeniyle Delhi'deki okullar, anaokulundan 5. sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler için beş gün daha tatil olacak" ifadesini kullandı.

Delhi yönetimi de Pazar günü bu yönde bir resmi talimat yayımladı.

Delhi de dahil olmak üzere Hindistan'ın kuzeyindeki birçok eyalet soğuk hava dalgasının etkisi altına girmiş durumda. Çeşitli meteoroloji istasyonlarında ölçülen en düşük sıcaklıklar, yılın bu dönemi için normal aralıktakinden oldukça farklı seyrediyor.

Delhi'deki hava koşulları nedeniyle Pazar günü başkent bölgesine giden 22 tren 6 saate kadar rötar yaptı.

Kaynak: Xinhua
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