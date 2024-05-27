Delhi'deki yangında 7 yenidoğan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Delhi'deki yangında 7 yenidoğan hayatını kaybetti

Delhi\'deki yangında 7 yenidoğan hayatını kaybetti

Delhi'nin doğusundaki Vivek Vihar bölgesinde bir bebek bakım merkezinde çıkan yangında en az 7 yenidoğan hayatını kaybetti, 5 yenidoğan ise yaralandı. Yangının nedeni oksijen tüpünün patlaması olarak belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yenidoğan bebekler başka bir hastaneye sevk edildi.

27.05.2024 10:21
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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Olay yerinden çeşitli görüntüler

3. Yerel halkın çeşitli görüntüleri

Delhi'nin doğusundaki Vivek Vihar bölgesinde Cumartesi gece geç saatlerde bir bebek bakım merkezinde çıkan yangında en az 7 yenidoğan hayatını kaybederken, 5 yenidoğan ise yaralandı.

Delhi İtfaiye Hizmetleri'nden bir yetkilinin Pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, biri ağır durumdaki yaralı yenidoğan bebekler başka bir hastaneye sevk edildi.

Yangının bir oksijen tüpünün patlaması nedeniyle başladığı bildirildi. Bir görgü tanığı, kısa süre içinde tüm binanın yoğun dumanla kaplandığını ve bina içinde kargaşaya yol açtığını söyledi.

Video görüntülerinde yenidoğan bebeklerin itfaiye yetkilileri tarafından kurtarılıp bir merdiven yardımıyla aşağı indirildiği görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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