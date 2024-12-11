Deli Dolu Opereti Prömiyeri Yapıldı - Son Dakika
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Deli Dolu Opereti Prömiyeri Yapıldı

İDOB, 'Deli Dolu' operetinin prömiyerini Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirdi.

11.12.2024 15:54
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından hazırlanan "Deli Dolu" operetinin prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yapıldı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen eserin librettosunu Ekrem Reşit Rey kaleme aldı.

Mizahı ve müziği birleştiren yapısıyla öne çıkan eseri Şebnem Özsaran sahneye koydu. Operette, Murat Kodallı yönetimindeki İDOB Orkestrası da sahne aldı.

Eserde Alp Köksal, Çağrı Köktekin, Esra Akcan Abacıoğlu, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Ufuk Karakoç, Okan Fidan, Ali Murat Erengül, Anna Sirel Etyemez, Esen Demirci, Fuat Kılıç Aslan, Bülent Külekçi, İpek Zehra Evre, Çağdaş Bektaş, Betül Görgülü Memik ve Meryem Banu Ergün rol aldı.

Müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen ve Ulaş Kurugüllü'nün imzasını taşıyan eserin dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Taner Aydın, koreografisini ise Çiğdem Erkaya Öztürk yaptı.

Eser 13, 16 ve 24 Aralık'ta, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

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