Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti - Son Dakika
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Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı ABD Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı Hampton Dellinger, Trump'a karşı dava açtı. Dellinger, görevden alınmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

10.02.2025 22:16  Güncelleme: 22:44
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ABD Özel Yetkili Savcılık Ofisi (OSC) Başkanı Hampton Dellinger, kovulmasının yasa dışı olduğunu savunarak Başkan Donald Trump'ı dava etti.

Dellinger, Beyaz Saray'dan Trump adına cuma günü gönderilen bir e-posta ile görevine son verildiğini öğrendiğini açıkladı.

DAVA AÇTI

İşten çıkarılmasına ilişkin Washington Federal Mahkemesinde dava açan Dellinger, söz konusu kararın hukuki içtihat ile çeliştiğini söyledi.

Dellinger, yalnızca "yetersizlik, görevi ihmal veya kötüye kullanma" nedeniyle görevden alınabileceğini ve başkanın bu kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti. Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.

Görevden alınan özel yetkili savcı Trump\'ı dava etti
Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunus Durak:
    İşte ABD bunun için ayakta ve süper güç olarak dünyayı yönetiyor. Adamlarda öyle bir hukuk ve demokrasi var ki başkanlarını bile affetmiyor 20 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    KraL Adam La Uğraşmak Kolay Değil 7 23 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    aynı durum bizde olsa ne olur heyyyy neler olur neler 20 6 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    aynısını tayyibe yapta göreyim burda 8 9 Yanıtla
  • Gül Uysal:
    işte diktatör buna denir 13 2 Yanıtla
  • Gül Uysal:
    işte diktatör buna denir Amerika insan hakları varmış peeeeeeh 8 3 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    hadi iç savaş bekliyoruz 0 0 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    davul zurna ekibi 0 0 Yanıtla
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