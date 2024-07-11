Delta Hava Yolları, Filistin Rozeti Takarak Dayanışma Gösteren Çalışanlarına Destek Verdi

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ABD'nin hava yolu şirketlerinden Delta Hava Yolları'nın Filistin rozeti takan 2 uçuş görevlisinin aleyhindeki X gönderilerini onaylar tarzda paylaşımı tepkilere yol açtı.

Çalışanlarının İsrail saldırıları altındaki Gazze halkıyla dayanışma için taktığı Filistin rozetlerini "Hamas rozeti" olarak tanımlayan paylaşımlara onaylar mahiyette cevap veren Delta'ya karşı boykot çağrıları yapılıyor.

ABD merkezli "StopAntisemitism" grubu, sosyal medya hesabından ilk olarak 5 Temmuz'da Boston- Florida West Palm Beach seferini yapan uçakta görevli personelin rozetli fotoğrafını paylaşarak, "Hey @Delta-Filistin'i yeni yaz rotası olarak mı ekledin?" sorusunu sordu.

"StopAntisemitism" grubunun hesabından birkaç gün sonra da Delta'da çalışan bir diğer personelin Filistin rozetli fotoğrafları yayınlanarak, söz konusu personelin "ortamı gerdiği" savunuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise 2 uçuş görevlisine ilişkin 9 Temmuz'da yaptığı paylaşımda, "2001'den beri ABD topraklarındaki bir terör saldırısı nedeniyle her havaalanında ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Şimdi bir @Delta uçağına bindiğinizi ve havada Hamas rozetli çalışanlar gördüğünüzü hayal edin. Ne yaparsınız?" ifadesini kullandı.

Delta'nın, resmi X hesabından söz konusu yanıltıcı ithamları onaylar nitelikte bir cevap verdiği görüldü.

Delta'dan yapılan paylaşımda, "Sizi anlıyorum. Ben de şahsen korkardım. Çalışanlarımız kültürümüzü yansıtıyor ve politikalarımız takip edilmediğinde bunu hafife almıyoruz." ifadesine yer verildi.

Şirket, konuya ilişkin bir diğer gönderiye cevaben de "Endişelenecek bir şey yok, konu zaten araştırılıyor, özellikle de ilgili taraflar." denildi.

Delta, konuya ilişkin her iki paylaşımını da sildi.

Delta'ya karşı boykot çağrıları

Şirketin tutumuna ilişkin tepkiler artarken, sosyal medyada "BoycottDelta" etiketiyle kampanya başlatıldı.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), yaptığı açıklamada, Delta'yı, Filistin rozetlerini Hamas ile ilişkilendiriyormuş gibi görünen X gönderisi için özür dilemeye çağırdı ve söz konusu paylaşımı "ırkçı Filistin karşıtı bir gönderi" olarak nitelendirdi.

Gazze'ye destek gösterilerine katıldığı bilinen barış yanlısı Yahudi grup "IfNotNow"dan yapılan açıklamada, Delta'nın, "Filistin bayrağının nefret sembolü olduğu yönündeki ırkçı ve iğrenç iftirayı" meşrulaştırdığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 38 bin 345 Filistinliyi öldürdü, 88 bin 295 kişiyi yaraladı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.