(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ankara'da düzenlenen "Kadınlarla Barış ve Demokratik Toplum Buluşması"na katıldı. Barış sürecini inanç, adalet, eşit yurttaşlık ve kadınların özgürlük mücadelesi çerçevesinde ele alan Hatimoğulları, farklılıkların bir zenginlik olduğunu, kadınların ortaklığının kadın olma ve eşit yaşam mücadelesinde buluştuğunu dile getirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Partisi'nin Halklar ve İnançlar Komisyonu tarafından Ankara'da gerçekleştirilen "Kadınlarla Barış ve Demokratik Toplum Buluşması"na Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ve Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ile birlikte katıldı.

Parti'den yapılan açıklamaya göre, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerinin alınması amacıyla düzenlenen buluşmada, farklı siyasal görüşlerden ve toplumsal çevrelerden mütedeyyin kadınlar bir araya geldi.

Hatimoğulları burada yaptığı konuşmada barış sürecini inanç, adalet, eşit yurttaşlık ve kadınların özgürlük mücadelesi çerçevesinde değerlendirdi. Farklılıkların bir zenginlik olduğunu, kadınların ortaklığının ise kadın olma ve eşit yaşam mücadelesinde buluştuğunu söyleyen Hatimoğulları, "Bu salonda inancı, kimliği ve yaşam tarzı ne olursa olsun herkes için eşit haklar ve özgür yaşam talep ediyoruz. Oraya giden yol da barıştan ve demokratik bir toplumu yan yana kurmaktan geçiyor. Kadınların sözü olmadan, karar masalarında kadınlar olmadan bu yolda ilerleyemeyiz" dedi.