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DEM Parti, 31 Mart yerel seçimleri için önseçim yapacak - Son Dakika
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DEM Parti, 31 Mart yerel seçimleri için önseçim yapacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimlerinde adaylarını belirlemek için önseçim yapma kararı aldı. 3-14 Ocak tarihleri arasında 84 seçim çevresinde gerçekleştirilecek olan önseçimde yaklaşık 100 bin kişi sandık başına giderek partinin adaylarını seçecek. İl ve ilçe örgütlerince belirlenen delege listeleri askıya çıkarıldı ve 11 Ocak Perşembe gününe kadar itirazlar ilgili seçim komisyonlarına yapılabilir.

DEM Parti, 31 Mart yerel seçimleri için önseçim yapacak
08.01.2024 - 13:58,
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimlerinde belirlenecek adaylar için önseçim yapılacağını açıkladı. Partiden yapılan açıklamada; "3-14 Ocak tarihlerinde 84 seçim çevresinde adaylarını önseçimle belirleyecek. Yaklaşık 100 bin kişi sandık başına giderek belirlenen merkezlerde, partimizin adaylarını seçmiş olacak" denildi.

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için önseçim yapılması kararını aldı. Partinin X hesabında bugün yapılan açıklama şöyle:

"Partimiz 13-14 Ocak tarihlerinde 84 seçim çevresinde adaylarını ön seçimle belirleyecek. Yaklaşık 100 bin kişi sandık başına giderek belirlenen merkezlerde, partimizin adaylarını seçmiş olacak. Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerimizce belirlenen delege listeleri askıya çıkarıldı. 11 Ocak Perşembe gününe kadar askıda kalacak delege listelerine gerekli itirazlar, ilgili il ve ilçe seçim komisyonlarımıza yapılabilir."

Kaynak: ANKA
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