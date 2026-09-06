DEM Parti: 6-7 Eylül Pogromu için nefretin örgütlenmesine izin vermeyeceğiz
DEM Parti, 6-7 Eylül 1955 olaylarını 'yüzleşilmemiş en ağır utançlardan biri' olarak nitelendirdi ve yaşamını yitirenleri andı. Parti, benzer acıların yaşanmaması için nefretin örgütlenmesine izin vermeyeceklerini ve herkesin eşit ve özgür yaşayacağı demokratik bir toplum kuracaklarını açıkladı.
(ANKARA) - DEM Parti'den 6-7 Eylül olaylarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Geçmişle gerçek anlamda yüzleşmek yalnızca yaşananları hatırlamak değildir; benzer acıların bir daha yaşanmaması için bugünün sorumluluğunu üstlenmektir. 6-7 Eylül'ün bize bıraktığı en büyük sorumluluk da nefretin örgütlenmesine izin vermemek; herkesin kimliği, dili ve inancıyla eşit ve özgür yaşayabileceği demokratik bir toplumu hep birlikte kurmaktır" denildi.
DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6-7 Eylül 1955 Pogromu bu ülkenin yüzleşilmemiş en ağır utançlarından biridir. Başta Rumlar olmak üzere Ermeni ve Yahudi yurttaşların evlerinin, işyerlerinin ve ibadethanelerinin hedef alındığı; insanların yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda bırakıldığı o karanlık günleri unutmayacağız. Pogromda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz" denildi.
Açıklamada, "Geçmişle gerçek anlamda yüzleşmek yalnızca yaşananları hatırlamak değildir; benzer acıların bir daha yaşanmaması için bugünün sorumluluğunu üstlenmektir. 6-7 Eylül'ün bize bıraktığı en büyük sorumluluk da nefretin örgütlenmesine izin vermemek; herkesin kimliği, dili ve inancıyla eşit ve özgür yaşayabileceği demokratik bir toplumu hep birlikte kurmaktır" ifadesi kullanıldı.
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