Dem Parti'den Hüseyin Can Güner'in Görevden Uzaklaştırılmasına Tepki: "Hukuk, Siyasi Rakipleri Tasfiye Etmenin Aracı Haline Getirilemez" - Son Dakika
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Dem Parti'den Hüseyin Can Güner'in Görevden Uzaklaştırılmasına Tepki: "Hukuk, Siyasi Rakipleri Tasfiye Etmenin Aracı Haline Getirilemez"

15.07.2026 17:52  Güncelleme: 19:28
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DEM Parti, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasını ve görevden uzaklaştırılmasını eleştirerek, yargının iktidarın siyasi hesaplarına alet edildiğini ve halkın iradesine müdahale edildiğini savundu.

(ANKARA) - DEM Parti'den Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Yargının bağımsızlığını yitirip iktidarın siyasal hesaplarının aracı haline getirilmesi, yalnızca seçilmişlere değil halkın iradesine de müdahaledir. Hukuk, adaleti işletmenin değil siyasi rakipleri tasfiye etmenin aracı haline getirilemez" açıklaması yapıldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savcılık tarafından daha önce takipsizlik kararı verilen bir soruşturmanın yeniden gündeme getirilerek Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması, hukukun değil siyasetin işletildiğinin açık göstergesidir. Yargının bağımsızlığını yitirip iktidarın siyasal hesaplarının aracı haline getirilmesi, yalnızca seçilmişlere değil halkın iradesine de müdahaledir. Hukuk, adaleti işletmenin değil siyasi rakipleri tasfiye etmenin aracı haline getirilemez. Demokratik toplumun güvencesi; bağımsız, tarafsız ve evrensel hukuk ilkelerine bağlı bir yargıdır. Yargının iktidarın sopası olarak kullanılmasına, hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılmasına ve seçme-seçilme hakkını hedef alan bu anlayışa derhal son verilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dem Parti'den Hüseyin Can Güner'in Görevden Uzaklaştırılmasına Tepki: 'Hukuk, Siyasi Rakipleri Tasfiye Etmenin Aracı Haline Getirilemez' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dem Parti'den Hüseyin Can Güner'in Görevden Uzaklaştırılmasına Tepki: "Hukuk, Siyasi Rakipleri Tasfiye Etmenin Aracı Haline Getirilemez" - Son Dakika
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