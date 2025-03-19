DEM Parti'den İmamoğlu Gözaltısı Açıklaması: 'Sivil Darbe Süreci Yaşıyoruz' - Son Dakika
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DEM Parti'den İmamoğlu Gözaltısı Açıklaması: 'Sivil Darbe Süreci Yaşıyoruz'

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını 'yargı ve iktidar ortak yapımı sivil darbe süreci' olarak nitelendirerek hukuksuz uygulamalara karşı mücadele vereceklerini açıkladı.

19.03.2025 10:22  Güncelleme: 10:23
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(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulunca (MYK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Türkiye gittikçe daha belirgin hale gelen ve bütün siyasal ve toplumsal muhalefeti hedefleyen açık bir 'yargı ve iktidar ortak yapımı' sivil darbe sürecini yaşıyor" açıklaması yapıldı.

DEM Parti MYK'den yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediye yöneticileri ve gazetecilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi bu uygulamaların tamamı darbe uygulamasıdır. Türkiye gittikçe daha belirgin hale gelen ve bütün siyasal ve toplumsal muhalefeti hedefleyen açık bir 'yargı ve iktidar ortak yapımı' sivil darbe sürecini yaşıyor. Partimize ve siyasetimize yönelik yıllardır sürdürülen hukuksuz, keyfi ve antidemokratik uygulamalar ne yazık ki gelinen aşamada Türkiye'nin tamamını esir almış durumdadır. Kayyımcı ve darbeci bu zihniyet, Türkiye'nin ve toplumun geleceğine kurulmuş en büyük komplodur.

"Türkiye'den başlayıp Ortadoğu'ya yayılacak değişim girişimini sabote etme çabası"

Gözaltı operasyonunda ileri sürülen gerekçelerin tamamı bu darbeyi ve hukuksuzluğu örtemeyecek bahanelerdir. Kent uzlaşısını, demokratik siyaseti ve siyasi ortaklaşmayı hedef almak yerel seçimlerde alınan yenilginin hazımsızlığı ve intikamıdır. Dünkü kayyım uygulamaları da bugünkü operasyon da halk iradesine saldırıdır. Geleceğe dönük olarak da siyaseten rakibini saf dışı bırakma, iktidarını sürdürme girişimidir. Bugün yaşananlar Türkiye halklarının barış ve demokrasi umutlarını kırmaya yönelik de bir saldırılardır. Türkiye'den başlayıp Ortadoğu'ya yayılacak değişim girişimini sabote etme çabasıdır. Asla kabul etmiyoruz. Bu uygulamaların ne Türkiye'ye ne de buna onay verenlere asla faydası olmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de toplum vicdanında bu uygulamaların tamamı ters tepecektir.

"Yargıyı araçsallaştırmaya son verin"

Partimiz, her şart ve koşulda demokratik siyaset alanının genişletilmesi için mücadelesini büyüterek sürdürecektir. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğun, darbenin ve keyfiliğin karşısında yer alacaktır. Kent uzlaşısını, ortak mücadeleyi, demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla savunacaktır. İktidara açık çağrı yapıyoruz: Bu uygulamalardan derhal vazgeçin. Yargıyı araçsallaştırmaya son verin. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bugün gözaltına alınanları derhal serbest bırakın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den İmamoğlu Gözaltısı Açıklaması: 'Sivil Darbe Süreci Yaşıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti'den İmamoğlu Gözaltısı Açıklaması: 'Sivil Darbe Süreci Yaşıyoruz' - Son Dakika
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